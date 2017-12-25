Ученые назвали неожиданный положительный эффект ожирения

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Люди с лишним весом больше остальных склонны считать себя счастливыми, несмотря на высокий риск таких заболеваний, как рак, диабет и нарушение работы сердечно-сосудистой системы, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Специалисты изучили данные о генотипе и фенотипе полумиллиона мужчин и женщин в возрасте 40 — 70 лет, принявших участие в крупномасштабном исследовании, начавшемся в 2007 году. Ученые нашли связь между индексом массы тела (ИМТ) людей и состоянием их физического и психического здоровья.

Выяснилось, что люди с более высоким ИМТ чаще страдают повышенным давлением, диабетом, а половое созревание наступает у них в более раннем возрасте. При этом люди с ожирением в меньшей степени склонны к стрессам и в целом довольны своей жизнью. Специалисты объяснили оптимизм тучных людей тем, что они получают достаточно питательных веществ и витаминов, чтобы быть устойчивее к жизненным проблемам, чем те, у кого недостаточный вес.