У Лаишево разбился водитель иномарки, врезавшейся в грузовик

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе разбился 30-летний водитель автомобиля «Шевроле», который врезался в грузовик «КАМАЗ». Обь этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевском районе поступило в 10.25. Тело мужчины из автомобиля извлекли сотрудники Алексеевского зонального поисково-спасательного отряда. Тело передали врачам, которые доставили его в морг Казани.

Участие в ликвидации последствий смертельной аварии приняли также сотрудники пожарно-спасательной части №118. Погибший водитель был жителем села в Новошешминском районе. Водитель «КАМАЗа» в аварии не пострадал.



