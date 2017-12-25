«Рубин» получит 77 млн рублей по договору с новым спонсором

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Рубин» нашел нового спонсора – казанцы заключили контракт с компанией «Ак Барс Капитал», по которому прибыль клуба составит 77,74 млн рублей. Об этом сообщает RNS.

По информации издания, «Рубин» предоставит спонсору рекламные площадки в соцсетях и на официальном сайте клуба, а также в рассылках через мессенджеры. Срок исполнения контракта – декабрь этого года.

В настоящее время «Рубин» испытывает серьезные финансовые проблемы. По информации источников издания «Спорт день за днем», сумма долгов клуба составляет около 10 млрд рублей. Ранее факт задержки зарплаты в «Рубине» подтверждал и главный тренер команды Курбан Бердыев.