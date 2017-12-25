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В Нижнекамске открылись доска почета и монумент «Серп и молот»

25 декабря 2017, 15:54

В Нижнекамске открылись доска почета и монумент «Серп и молот» Архитектурный комплекс был открыт в знаковую для Нижнекамска дату.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске, на Школьном бульваре, состоялось открытие архитектурного комплекса – доски почета и монумента «Серп и молот». Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Архитектурный комплекс был открыт в знаковую для Нижнекамска дату. 25 декабря 1960 года сюда прибыл первый санно-тракторный поезд. Он состоял из жилых вагончиков и прицепов с необходимой строительной техникой. На этом поезде прибыли со всех уголков страны на Всесоюзную комсомольскую стройку в Нижнекамск первые его жители – механизаторы и строители.

Сегодня в открытии комплекса принимали участие почетные граждане города, их родные и близкие, подрастающее поколение города. У участников мероприятия была возможность не только увидеть обновленный стенд, но и пообщаться с очевидцами событий 60-х годов.

На памятной доске – имена 77 героев. Среди них – строители, проектировщики, врачи, учителя, работники культуры, монтажники – все, кто внес вклад в развитие Нижнекамска.

 


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