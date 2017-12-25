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Путин назначил врио губернатора Воронежской области Александра Гусева

25 декабря 2017, 14:48

Указом Президента России губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отправлен в отставку по собственному желанию.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы государства с Александром Гусевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, указом Президента России губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отправлен в отставку по собственному желанию.

Александр Гусев назначен врио губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее СМИ сообщали о серии перестановок в регионах до выборов Президента.

 


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