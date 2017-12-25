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Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: Много «зеленых дерби» нравится зрителям

25 декабря 2017, 15:05 , Фото: Ильнар Тухбатов

Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: Много «зеленых дерби» нравится зрителям По словам форварда казанской команды, слишком частая встреча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» не обесценивает противостояние.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил уверенность в том, что большое количество принципиальных матчей против «Салавата Юлаева» нравится болельщикам.

Хоккеист считает, что слишком частая встреча с уфимцами (в регулярном чемпионате сезона 2017/2018 соперники встретятся четыре раза – прим. Т-и) не обесценивает противостояние.

«У нас бывало в регулярке и по пять очных встреч. Это хорошо для зрителей, им будет интереснее смотреть. Болельщики, наверное, ведут подсчет: раз четыре игры, значит, одна из команд может в этой мини-серии выиграть 3:1. Мы выиграли первый матч в Уфе, но потом они взяли реванш в Казани. Если встретимся в плей-офф, то эти матчи будут иметь двойное значение: дерби и плюс ко всему ошибаться нельзя. В регулярке отдельная игра не так важна, а в плей-офф каждая ошибка может дорого обойтись команде», – подчеркнул Лукоянов.
 


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