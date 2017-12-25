Путин сменил полпредов в двух федеральных округах

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин произвел перестановки среди своих полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Бывший полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов назначен помощником Президента по вопросам местного самоуправления.
На его место назначен бывший полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Его заменил экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
Соответствующие указы Путин подписал сегодня, они вступают в силу со дня подписания.
Ранее о соответствующих перестановках среди полпредов сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники в Правительстве.