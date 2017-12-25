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Путин сменил полпредов в двух федеральных округах

25 декабря 2017, 14:45

Путин сменил полпредов в двух федеральных округах В частности, бывший полпред в ЦФО Беглов стал полпредом в СЗФО.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин произвел перестановки среди своих полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Бывший полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов назначен помощником Президента по вопросам местного самоуправления.

На его место назначен бывший полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Его заменил экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Соответствующие указы Путин подписал сегодня, они вступают в силу со дня подписания.

Ранее о соответствующих перестановках среди полпредов сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники в Правительстве. 


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