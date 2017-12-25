Гостем Президентской елки в Татарстане стал Алексей Воробьев

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Специальным гостем Президентской елки в Татарстане, стоимость которой в этом году оценивается в 20 млн рублей, стал российский певец Алексей Воробьев. Сегодня в Казань на площадку ледового дворца «Татнефть-арена» на традиционное праздничное шоу были приглашены свыше 7 тыс. одаренных детей со всех уголков республики.

Юные гости главной елки Республики Татарстан – это отличники учебы, лидеры детских общественных объединений, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и маленькие жители детских домов. На сцене гостей праздника поздравили около тысячи артистов: гимнасты, певцы и танцоры из лучших творческих коллективов республики подарили детям настоящее шоу.

Представление проходило параллельно на двух языках: русском и татарском – с субтитрами, выведенными на огромный медиаэкран. Сказка-мюзикл, по задумке организаторов в этом году, стала своеобразной интерпретацией «Снегурочки» Александра Островского. Старый мудрец рассказывает горожанам о скором приближении вечной зимы. Средневековый город, где люди увлечены только работой и бытом, день за днем становится все тоскливее, дух Нового года и праздника покидает дома местных жителей.

Дедушка (в блестящем исполнении известного татарстанского артиста, актера театра Камала Фаниса Зиганшина) со своей внучкой решают бросить вызов зиме и спасти весь город от вечного холода. На пути к своей цели герои встречают множество препятствий, но, преодолев их, возвращают людям Новый год и перевоплощаются в его непременных спутников – Деда Мороза и Снегурочку.

После того, как общими усилиями всех ребят в зале удалось «зажечь» праздничную ель, к гостям обратился Президент РТ Рустам Минниханов. Лидер республики отметил, что в этом году региону действительно есть чем гордиться: Татарстан занимает третье место среди субъектов Федерации по количеству призеров и победителей олимпиад школьников, татарстанские молодежные проекты и инициативы признаны лучшими на многих федеральных форумах.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уверен, это праздничное путешествие станет ярким завершением уходящего года, надолго запомнится каждому из вас. Новый год – особый праздник, время, когда каждый живет в ожидании чуда, подводит итоги ушедшего года и строит планы на будущее. 2018-й в России объявлен Годом добровольчества и волонтерства. Уверен, каждый из вас примет активное участие в развитии добровольческого движения в нашей стране», – обратился Минниханов к школьникам.

После представления каждый ребенок получит сладкий новогодний подарок: конфеты, шоколад и мягкую игрушку «Барбос» – символ 2018 года.

Президентская елка проводится в столице Татарстана уже в 17-й раз. Дети из районов республики приехали в Казань с помощью специальных трансферов. На случай непогоды организаторы праздника предусмотрели 690 мест для размещения детей в Казани – на территории республиканского центра «Патриот» и загородного молодежного центра «Волга».