Депутат раскрыла секрет, какие подарки дарят в Госдуме на Новый год

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Ольга Савастьянова раскрыла секрет, какие подарки дарят в нижней палате российского парламента на Новый год. Об этом сообщает RT.

Это небольшие, ни к чему не обязывающие новогодние сувениры, пояснила она.

«В основном это елочки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, новогодние шары и тому подобное. Сейчас очень большой выбор интересных и забавных новогодних украшений, которые поднимают настроение», – заметила парламентарий.

По словам Савастьяновой, порой депутаты преподносят и нестандартные подарки – например, мед с собственной пасеки.