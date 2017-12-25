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Общество

Депутат раскрыла секрет, какие подарки дарят в Госдуме на Новый год

25 декабря 2017, 15:46

Парламентарии обычно преподносят друг другу ни к чему не обязывающие новогодние сувениры.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Ольга Савастьянова раскрыла секрет, какие подарки дарят в нижней палате российского парламента на Новый год. Об этом сообщает RT.

Это небольшие, ни к чему не обязывающие новогодние сувениры, пояснила она.

«В основном это елочки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, новогодние шары и тому подобное. Сейчас очень большой выбор интересных и забавных новогодних украшений, которые поднимают настроение», – заметила парламентарий.

По словам Савастьяновой, порой депутаты преподносят и нестандартные подарки – например, мед с собственной пасеки.

 


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