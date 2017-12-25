В Белгородской области зарегистрирована африканская чума свиней

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). На территории Белгородской области зарегистрирована африканская чума свиней (АЧС), сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.

Геном вируса АЧС был выявлен при лабораторных исследованиях Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии 22 декабря в патологическом материале, взятом от диких кабанов. Животные были обнаружены на территории охотничьего комплекса «Белоречье» Шебекинского района Белгородской области.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем Управления Россельхознадзора по Белгородской области.