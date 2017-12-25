Рустам Минниханов встретился с представителями РТ в федеральных органах власти

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Доме Правительства РТ провел традиционную предновогоднюю встречу с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы ФС РФ от республики.

Во встрече также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, представители республиканских министерств, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана напомнил участникам разговора, что первоочередные задачи, стоящие перед представителями региона, остаются прежними: продвижение интересов Татарстана на законодательном уровне и максимально возможное включение РТ в федеральные и государственные программы.

По мнению Фарида Мухаметшина, подобные встречи – хорошая возможность подвести итоги работы депутатов от Татарстана в уходящем году и сформировать планы на предстоящий период.

Об успехах республики доложил министр экономики РТ Артем Здунов. По его словам, объем заявленных и утвержденных федеральным центром средств вырос по сравнению с предыдущим годом на 18 процентов (86 млрд рублей против 72,7 млрд в 2016 году).

«На текущую дату по мероприятиям республики профинансировано 84,1 млрд рублей, что составляет 97,8 процента от утвержденного лимита», – отметил министр.

На предстоящий год положительная динамика привлечения в Татарстан федеральных средств сохранена. Лимит программной части федерального бюджета для региона составляет 76,6 млрд рублей. Республика включена в 17 федеральных целевых и 26 государственных программ.

«Из общего объема утвержденных лимитов, предусмотренных Федеральной адресной инвестиционной программой, капитальные вложения составляют 6,13 млрд рублей, в том числе в рамках шести ФЦП», – добавил Здунов.