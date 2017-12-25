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Футболисты Джанаев и Бауэр признаны «Игроками года» в «Рубине»

25 декабря 2017, 14:56

Лучших футболистов казанской команды по итогам 2017 года выбрали болельщики путем интернет-голосования.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Вратарь Сослан Джанаев и защитник Мориц Бауэр признаны «Игроками года» в составе казанского «Рубина», сообщает официальный сайт клуба.

Лучших игроков года в «Рубине» болельщики выбирали интернет-голосованием. На Джанаеве свой выбор остановили более 7700 человек – вратарь уверенно победил по общему числу голосов. По количеству голосов среди подписчиков официального паблика «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте» первым был Мориц Бауэр. Оба футболиста признаны «Игроками года» в составе казанской команды.
 


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