Артем Лукоянов: «Как попасть в сборную России? Может, перейти в СКА или ЦСКА»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Костяк сборной России по хоккею во многом сложился на количественном превосходстве игроков ЦСКА из Москвы и СКА из Санкт-Петербурга. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов.

В составе сборной России на Кубке «Первого канала», прошедшем в декабре, из 26 хоккеистов 24 представляли московский ЦСКА и петербургский СКА.

«Это абсолютно нормальная ситуация. Костяк команды во многом на этом и сложился – в сборную в основном вызывались ребята из СКА или ЦСКА. Кто-то играл в других командах, уже привлекаясь в сборную, и теперь перешел в команду "армейцев" Питера или Москвы. Поэтому сейчас так получается. Я думаю, так удобней и тренерам – они всех знают, хоккеисты у них на виду. Самое главное – чтобы были победы, а остальное не так уж и важно», – уверен Лукоянов.

На вопрос о том, что нужно сделать, чтобы попасть в сборную России на Олимпийские игры, хоккеист пошутил: «Может, перейти в СКА или ЦСКА».

