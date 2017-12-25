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Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза урегулирование в Сирии

25 декабря 2017, 14:29

На встрече шла речь и об актуальных проблемах внутри России.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы урегулирования в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе обсуждения учитывался результат завершившегося недавно очередного раунда переговоров в столице Казахстана Астане. Была затронута и подготовка к проведению Конгресса сирийского национального диалога.

Кроме того, на встрече шла речь и об актуальных проблемах внутри России.

Из 11 постоянных членов Совбеза в совещании не участвовал только Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 


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