Врачи в Бурятии достали из желудка пенсионерки более 150 гвоздей

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Более 150 гвоздей, болтов, гаек и шурупов врачи достали из желудка 74-летней жительницы Иволгинского района Бурятии, пишут «Известия».

Женщина попала в больницу из-за высокой температуры. Врачи долго не могли найти причину плохого самочувствия пенсионерки. При общем обследовании выяснилось, что в желудке пожилой женщины находится множество инородных предметов.

В желудке пенсионерки оказались гвозди, шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной 15 сантиметров и серебряная цепочка. Удивительно, что внутренние органы женщины не повредились.