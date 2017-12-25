Туроператор отменил рейсы из Казани и Уфы во Вьетнам

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Рейсы из Казани и Уфы во вьетнамский город Нячанг (аэропорт Камрань) отменены по просьбе заказчика – туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщает ТАСС.

По данным Ростуризма, «Жемчужная река» отменила рейсы из российских городов во вьетнамский город Камрань с 24 декабря по 1 января 2018 года.

Компания предлагает своим клиентам аннулировать туры с полным возвратом денежных средств или перебронировать отдых на любые даты после 1 января 2018 года без изменения стоимости.

По информации туроператора, возврат денежных средств по несостоявшимся турам будет произведен в приоритетном порядке.

Компания якобы не испытывает финансовых проблем. «На все хватает средств», – приводит слова представителя «Жемчужной реки» пресс-служба Ростуризма.