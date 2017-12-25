В АКИБАНКе – быстрые денежные переводы

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Нередко случается, что родные и друзья уезжают из родного гнезда по различным причинам: кто-то нашел работу в другом городе и даже стране, кто-то просто решил сменить место жительство, кто-то просто уехал в отпуск. Но связь остается, как и желание поддержать, особенно материально. И сделать это тем, кто находится на далеком расстоянии, конечно же, помогает быстрый денежный перевод.

В АКИБАНКе представлены следующие системы быстрых денежных переводов – Western Union, «Золотая Корона», CONTACT и корреспондентская сеть банка, с помощью которых можно без труда перевести денежные средства в Россию, ближнее и дальнее зарубежье.

Платежная система «Золотая Корона» в преддверии Нового года вводит акционный тариф по переводам, отправленным на территорию Республики Таджикистан свыше 100 тыс. рублей (российских), 2 тыс. долларов США или 2 тыс. евро (комиссия составит 0,9 процента независимо от суммы).

Также открыты новые направления переводов. Это Республика Ирландия и Федеративная Республика Германия (комиссия составит 1,5 процента). Стала доступна отправка переводов в Китай наличными (комиссия составить 0,7 процента, но не более 25 долларов США).

Пункты отправки и выплаты денежных переводов АКИБАНКа. Подробности по телефону: 8 (800) 100-25-42 (звонок по РФ бесплатный) и на сайте банка в разделе «Денежные переводы по платежным системам».



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