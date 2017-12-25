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Экономика и финансы

ФАС обвинила Федеральную пассажирскую компанию в нарушении прав пассажиров

25 декабря 2017, 15:26

«Дочка» РЖД заставляет оплачивать разницу и сбор за переоформление билетов.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Антимонопольщики уличили Федеральную пассажирскую компанию (ФПК) в нарушении прав пассажиров, сообщает ТАСС.

ФПК создала свои собственные правила переоформления билетов, которые ущемляют права пассажиров, уверены в Федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что ФПК является дочерней структурой РЖД и занимает доминирующее положение на рынке железнодорожных перевозок.

«ФПК в таких случаях требует от пассажира вернуть старый билет и приобрести новый по стоимости на момент возврата, а также оплатить сбор за переоформление. Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — объяснили журналистам в антимонопольном ведомстве.

В ФАС добавили, что при переоформлении билетов в электронном виде возврат денег клиентам приходит только через 7 — 30 дней.

Ранее ФАС уже анализировала работу ФПК. Осенью текущего года специалисты ведомства обнаружили, что ряд плацкартных билетов компании стоит дороже авиаперелета в аналогичном направлении.

 


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