Собчак подала документы в ЦИК на выдвижение в президенты

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Журналист и телеведущая Ксения Собчак подала документы в Центризбирком (ЦИК) на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах от партии «Гражданская инициатива», сообщает ТАСС.

Собчак как кандидат от непарламентской партии для регистрации на выборах должна набрать 100 тыс. подписей избирателей. Собчак позиционирует себя как кандидат против всех.

Ранее бизнесмен и оппозиционер Алексей Навальный передал Центральной избирательной комиссии РФ подписи инициативной группы для выдвижения кандидатом в Президенты России.