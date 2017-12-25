Роскосмос намерен создать конкурента Google Earth Pro

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Госкорпорация «Роскосмос» работает над обновляемой цифровой моделью поверхности Земли «Цифровая Земля». Проект реализует холдинг «Российские космические системы» (РКС). Об этом рассказал его генеральный директор Андрей Тюлин, пишет газета «Известия».

В рамках проекта спутниковые снимки разрешением 1 м должны сначала покрыть территорию России, а затем и всего мира. «Пилотные регионы – Крым и Ростовская область. Создание их цифровых моделей мы завершим в ближайшие дни», – пояснил собеседник издания. И добавил, что в 2018 году проект должен охватить территорию Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев.

Обновляемая модель земной поверхности будет основываться преимущественно на данных российских спутников. На ее основе предполагается разработать тематические и аналитические сервисы в интересах разных отраслей, отметил А. Тюлин.

Реализация проекта должна поспособствовать выходу снимков, сделанных отечественной спутниковой группировкой, на коммерческий рынок. Модель будет напоминать Google Earth Pro. Разработчики надеются, что она составит конкуренцию глобальным игрокам хотя бы на российском рынке, подчеркнул гендиректор РКС.

Обслуживать систему будет коммерческая компания, созданная с участием Роскосмоса и частного инвестора. Уже в будущем году предполагается обеспечить «бесшовное сплошное покрытие и геоинформационные сервисы для первоочередных районов и приоритетных экономических зон». Охватить всю территорию страны планируется к концу 2020-го, заметил Тюлин.