Композиция Jingle Bells была написана не для Рождества

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Рождественская композиция Jingle Bells на самом деле была написана не для Рождества, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.

Автором Jingle Bells был Джеймс Лорд Пьерпонт (1822 – 1893). Он сочинил песню под названием One Horse Open Sleigh в 1857 году ко Дню благодарения.

В песне идет речь о зимних забавах и шалостях, также в ней упоминаются сани. Все это поспособствовало ее восприятию как произведения, посвященного Рождеству.

Одни исследователи предполагали, что композиция предназначалась для пения на школьных вечерах. Другие высказывали мнение, что песенка исполнялась во время пирушек, поскольку в ней имеются непристойные намеки. Во втором куплете автор упоминает мисс Фанни Брайт, что указывает на романтичный характер произведения.