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Наука и образование

Школа Иннополис – серебряный призер всероссийского конкурса «Успешная школа»

25 декабря 2017, 20:40

На конкурс поступило около 3 тыс. работ.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Школа Иннополис стала серебряным призером всероссийского конкурса «Успешная школа-2017», сообщается на сайте innopolis.ru.

На конкурс поступило около 3 тыс. работ, из них к участию было допущено более 200 статей на тему «Как достичь успеха? Наша технология».

Из допущенных к участию в заочном этапе, были отобраны 15 лучших, в том числе и школа Иннополиса.

На очном этапе конкурса школьные команды встретились 14 декабря в Москве. Они представили кейсы по умению ставить задачу достижения успешности и технологию ее воплощения в жизнь.

Вторым заданием очного этапа стала сессия ответов на ключевые вопросы, которые сегодня волнуют образовательное сообщество. Обсуждение этих вопросов прошло в формате круглого стола. 


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