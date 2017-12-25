Школа Иннополис – серебряный призер всероссийского конкурса «Успешная школа»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Школа Иннополис стала серебряным призером всероссийского конкурса «Успешная школа-2017», сообщается на сайте innopolis.ru.

На конкурс поступило около 3 тыс. работ, из них к участию было допущено более 200 статей на тему «Как достичь успеха? Наша технология».

Из допущенных к участию в заочном этапе, были отобраны 15 лучших, в том числе и школа Иннополиса.

На очном этапе конкурса школьные команды встретились 14 декабря в Москве. Они представили кейсы по умению ставить задачу достижения успешности и технологию ее воплощения в жизнь.

Вторым заданием очного этапа стала сессия ответов на ключевые вопросы, которые сегодня волнуют образовательное сообщество. Обсуждение этих вопросов прошло в формате круглого стола.