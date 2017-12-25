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Экономика и финансы

Минэкологии РТ в следующем году проверит 55 объектов малого и среднего бизнеса

25 декабря 2017, 13:50

В 2017 году министерство проверило 188 объектов малого и среднего бизнеса, отметил главный госинспектор РТ Фаяз Шакиров.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Министерство экологии и природных ресурсов РТ в 2018 году проверит 55 объектов малого и среднего бизнеса (МСБ), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра экологии и природных ресурсов РТ, главный госинспектор РТ Фаяз Шакиров.

«На 2018 год уже согласован с Генеральной прокуратурой РФ план проведения проверок, где исключены объекты, оказывающие низкое негативное воздействие, что позволило реально снизить нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства», — отметил Шакиров. 

В текущем году Минэкологии и природопользования Татарстана проверило 188 объектов МСБ.

Президент России Владимир Путин на совещании по инвестиционным проектам на Дальнем Востоке поручил сократить число внеплановых проверок предпринимателей до 30 процентов от плановых за исключением чрезвычайных ситуаций, напомнил главный госинспектор РТ.


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