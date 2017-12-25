Молодые специалисты Татарстана посетили города Европы по программе «Алгарыш»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Восемь молодых специалистов Татарстана посетили несколько городов Европы по программе «Алгарыш», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В частности, молодежь ознакомилась с архитектурой Зальцбурга (Австрия), Венеции и Вероны (Италия), Мюнхена, Нюрнберга (Германия) и др. Они побывали на выставках, в музеях и исторически значимых местах.

В образовательную часть программы вошло знакомство со структурой молодежной работы в Германии, в частности, посещение Баварского союза молодежи. Также состоялась встреча с представителями Баварского отделения Союза русскоговорящей молодежи JunOst («Юность»).

Кроме того, ребята посетили аграрные предприятия Германии, например, Баварскую БИО-деревню Хермансдорф, где занимаются производством экологически чистых продуктов сельского хозяйства. Они ознакомились с особенностями работы германских фермерских хозяйств, предприятий, занимающихся производством молока, мяса, овощей и фруктов.

С 2006 года в Татарстане реализуется программа грантов Правительства РТ на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях.