Видео: В Казани стартовала Президентская елка-2017 на двух языках: русском и татарском

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Казани на арене ледового дворца «Татнефть-арена» стартовала Президентская елка-2017. Представление в этом году проходит параллельно на двух языках: русском и татарском – с субтитрами, выведенными на огромный медиа-экран.

Новогоднее представление рассказывает юным гостям о заколдованном городе, где люди потеряли праздничное настроение и разучились радоваться. Известно, что зрителями сказочного шоу стало более 7 тыс. человек, а на сцене занято свыше тысячи профессиональных артистов.

В финале праздника юных татарстанцев поздравит Президент республики Рустам Минниханов. Главной интригой шоу остается имя приглашенной звезды. Ранее министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов заявлял, что ведутся переговоры с российским певцом Алексеем Воробьевым.