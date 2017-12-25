Рустам Минниханов посетил первую елку в ДК Ленина после реставрации

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание культурно-досугового центра имени Ленина в Авиастроительном районе Казани. В ДК была организована детская новогодняя елка, где лидер республики поздравил всех присутствующих.

Гостей песнями встретил народный русский хор «Раздолье». После песни со словами «Президент сказал – Президент сделал» представители руководства города и республики поднялись на второй этаж. Здесь была организована первая новогодняя елка для детей работников КАПО имени Горбунова.

«С наступающим Новым годом, дорогие дети, родители, строители и коммунисты! Самое главное – удачи нашим детям, чтобы они жили в мире и согласии, чтобы в нашей стране были мир и процветание», – обратился Рустам Минниханов к собравшимся.

Президент РТ заметил, что долгие годы культурный объект нуждался в ремонте и вот, наконец, он закончен. «Я призываю к тому, чтобы этот центр был прежде всего предоставлен детям. И, конечно, взрослым, чтобы и они могли показывать здесь свои творческие успехи», – сказал он. Затем Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину вручили небольшие новогодние подарки.

Высокие гости также осмотрели концертный зал, рассчитанный на 800 человек, многофункциональный спортивный зал, а также кабинеты для спортивных и творческих занятий. Президент РТ заглянул в хореографический зал и зал для бальных танцев, послушал в малом концертном зале выступление инструментального фольклорного коллектива. Последним он посетил помещение кинотеатра, где ему представили программу киномероприятий на будущий год.

«Поскольку наш центр относится к объектам культурного наследия, правильнее было бы говорить, что здесь была не реконструкция, а реставрация. Восстановили мраморные колонны, заменили дубовый паркет и двери. Внутри стен мы не могли что-либо принципиально менять, а лишь наполнили их современным содержанием», – рассказала директор КДК имени Ленина Наталья Ильясова. Она также сообщила, что сегодня в комплексе – первый день активности и запланировано еще множество мероприятий.