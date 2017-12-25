Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Президент Азербайджана считает важным расширить экономическое сотрудничество с РФ

25 декабря 2017, 14:02

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию вырос на 60 процентов.
Рустам Минниханов предложил открыть в Узбекистане филиал Иннополиса
Рустам Минниханов встретился с послом Украины в РФ
Р.Минниханов провел ряд деловых встреч в Аделаиде (Австралия)
Состоялась встреча Президента РТ и Премьер-министра штата Южная Австралия
В Азербайджан прибыл президент Болгарии

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным принять дополнительные меры для расширения экономического сотрудничества с Россией. Такую точку зрения он высказал на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана также выразил удовлетворение ростом азербайджанского экспорта в Россию. Визит Максима Орешкина в Азербайджан создает хорошую возможность для рассмотрения экспортных возможностей двух стран, отметил он.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию вырос на 60 процентов. Россия приняла решение о выходе на рынок еще 14 азербайджанских сельскохозяйственных предприятий, отметил Орешкин.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter