Вице-президент Федерации хоккея РТ: «Кубок Академии хоккея Ак Барс» должен иметь перспективу

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Вице-президент Федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов после старта первого «Кубка Академии хоккея Ак Барс» заявил, что этот турнир должен стать традиционным и с каждым годом повышать уровень.

По словам Рябова, дебютный турнир собрал достойный состав участников. «Такие соревнования проводятся для популяризации хоккея, для понимания состояния резерва в детском хоккее – все-таки эти ребята уже на подходе к Юношеской хоккейной лиге. То, что "Академия хоккея Ак Барс" организовала приезд настолько значимых команд, здорово и для российского хоккея, и для стран ближнего зарубежья. Это первый опыт, проведена очень неплохая работа с участниками. Но это должна быть работа на перспективу, турнир должен носить постоянный характер – все подобные турниры у нас в Казани становились традиционными и каждый раз набирали все больше и больше участников. Если мы говорим об организации такого турнира, он должен иметь перспективу. Это не разовый продукт, это должен быть смотр команд на постоянной основе», – подчеркнул вице-президент Федерации хоккея республики.

Также он отметил, что в состав «Академии хоккея Ак Барс» должны войти все республиканские хоккейные школы. «Сейчас "Академия хоккея Ак Барс" включает в себя три спортивные школы, но при том уровне инфраструктуры, который есть в Татарстане, при том количестве спортсооружений в деятельность академии должны быть вовлечены все школы Татарстана. И мы будем делать акцент на своих воспитанников. Своих талантливых ребят у нас более чем достаточно. Турнир – одно из звеньев цепи развития хоккея в республике. Я думаю, что при том составе участников, который есть, он обязательно получится», – добавил спортивный функционер.

«Кубок Академии хоккея Ак Барс» пройдет в Казани с 25 по 29 декабря. Участие в турнире принимают казанские «Академия хоккея Ак Барс» и «Волна», нижнекамский «Нефтехимик», сборная Москвы, а также московский ЦСКА, «Торпедо» из Нижнего Новгорода, минское «Динамо», «Пираты» из Риги и астанинский «Барыс».