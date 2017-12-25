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Общество, Культура

Врачи сообщили о резком ухудшении состояния Олега Табакова

25 декабря 2017, 13:15

Артист находится в сознании, но его здоровье вызывает опасения.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Состояние здоровья 82-летнего актера и режиссера Олега Табакова резко ухудшилось. Медики оценивают его как крайне тяжелое, сообщает «Пятый канал».

По информации издания, 24 декабря Табакову неожиданно стало плохо. Артист находится в сознании, но его здоровье вызывает опасения. Врачи не берутся делать прогнозы.

Табаков был доставлен в больницу 27 ноября. Сыновья актера объяснили госпитализацию отца разными причинами. Старший, Антон, рассказал, что артист находится в Первой градской больнице с воспалением легких. По словам же младшего, Павла, он лег в больницу для прохождения планового стоматологического обследования.

Однако позже выяснилось, что у Табакова сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актеру провели трахеостомию, подключив его к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы облегчить дыхание.


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