Республиканский фонд поддержки выплатил 4,6 млн рублей 29 организациям

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил 4,6 млн рублей 29 организациям, включая 19 клиентов ПАО «Татфондбанк», на сумму 2,8 млн рублей и 10 клиентам ПАО «ИнтехБанк» на сумму 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба РФП.

На сегодняшний день РФП произвел выплаты в размере 9,7 млн рублей, их получили 30 клиентов ПАО «Татфондбанк» и 32 клиента ПАО «ИнтехБанк».

Всего в РФП направлено 683 заявления на общую сумму 90,3 млн рублей. С заявителями подписали 182 договора уступки требования на сумму 26,6 млн рублей.

В рамках первого этапа поддержки, который проходит с 1 ноября до 1 мая 2018 года, заявления на выплаты могут подать юридические лица, включенные в третью очередь реестра требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк», если общий объем их требований на момент закрытия реестра конкурсным управляющим достигал не более 300 тыс. рублей.