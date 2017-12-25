Бизнес РТ избежал штрафов в 5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). За 2017 год в РТ бизнесу удалось уйти от штрафов за негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму 5 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра экологии и природных ресурсов РТ, главный госинспектор РТ Фаяз Шакиров.

С 2017 года Минэкологии и природных ресурсов РТ заменило штрафы в отношении субъектов малого и среднего бизнеса на предупреждения и предостережения за впервые совершенное нарушение.

Данные меры действуют в том случае, если предприятие не нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде и не повлекло причинения имущественного ущерба, рассказал главный госинспектор Татарстана.

«В результате выданных нами предупреждений природопользователям удалось избежать штрафов в размере 5 млн рублей. За текущий год было вынесено 20 процентов предупреждений от всего количества нарушений», — отметил Шакиров.