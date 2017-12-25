В Челнах виновника трамвайного коллапса лишили водительских прав на полтора года

(Набережные Челны, 25 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский суд своим решением признал водителя трамвая виновным в ДТП и запретил ему садиться за руль в течение полутора лет. Об этом сообщили в городском суде.

ДТП произошло утром 26 сентября текущего года. Вагоновожатая, управляя трамваем «71-605», двигалась по улице Машиностроительная в направлении улицы Академика Королева. По версии следствия, подъезжая к остановке «Центр Слуха», водитель трамвая допустила грубую невнимательность, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с другим трамваем.

В происшествие оказались вовлечены еще два трамвая, которые также «стукнулись» между собой. В результате возле Центра слуха скопилось 11 вагонов и большое количество недовольных пассажиров, которые буквально оказались заложниками случившегося, так как уехать с Первой дороги у них не было возможности.

Были у ДТП и более серьезные последствия: в результате столкновения пассажир и кондуктор трамвая получили повреждения различной тяжести. Причем одному из них медики диагностировали перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

По итогам разбирательства решением суда виновник трамвайного коллапса в Челнах был лишен водительских прав сроком на полтора года.