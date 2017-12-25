Прокуратура РТ отменила возбуждение дела о превышении полномочий в отношении полицейских

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура РТ отменила возбуждение уголовного дела о превышении полномочий в отношении сотрудников полиции, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

В распоряжении ИА «Татар-информ» оказалось видео, на котором неизвестный снимает сотрудников полиции, прибывших на задержание.

По материалам дела, вечером 18 ноября на улице Журналистов неизвестные стреляли из оружия в двоих мужчин. Пострадавшие получили ранения головы, бедра и грудной клетки.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, между членами одной из диаспор выходцев из страны ближнего зарубежья произошел конфликт, который они разрешили при помощи оружия.



В тот же день на Четаева в Казани полицейские занимались розыском злоумышленников. В результате были задержаны и доставлены в полицию несколько граждан ближнего зарубежья. К одному из них полицейским пришлось применить силу, что следствие расценило как превышение должностных полномочий.

Однако по итогам проверки выяснилось, что возбуждение дела было необоснованным, а полицейские действовали в рамках своих полномочий.

В основу решения о возбуждении дела следователем положены лишь показания задержанного и знакомых, заинтересованных в его исходе. Объективными доказательствами следствие не располагало, а также допустило процессуальные нарушения: возбуждение дела по признакам преступления, а не в отношении конкретных сотрудников, существенно нарушает их права на защиту и обжалование.

В результате постановление о возбуждении дела по статье «Превышение должностных полномочий» было отменено.

В прокуратуре Татарстана подтвердили эту информацию.