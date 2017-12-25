Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

По итогам года Крым вернет в бюджет более 5 млрд рублей неосвоенных средств

25 декабря 2017, 14:12

ФЦП по развитию Крыма в 2017 году будет выполнена только на 91 процент.
Премьер Крыма взял в свои руки управление армией и милицией
В Крыму стартовала смена «Универсиада - это мы!»
В Крыму будет основан исламский университет
Земельный вопрос репатриантов обсудили в Киеве
На пресс-конференции министра внутренних дел Украины в Крыму речь шла о вандализме

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Крым планирует вернуть в федеральный бюджет неосвоенные 5,3 млрд рублей. Полуостров получил эти деньги в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития, сообщает ТАСС.

«В общем неисполнение по мероприятиям ФЦП — около 11 процентов. Из 53 млрд рублей в федеральный бюджет будет возвращено около 5,3 млрд», — рассказал журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Треть объектов в рамках этой ФЦП строится с задержками сроков, добавил Аксенов. 

«По субъективным (причинам — прим. Т-и) будет дана оценка должностным лицам, будут сделаны организационные выводы», — пообещал глава Крыма.

Среди объективных причин задержек он отметил систематическое обжалование итогов торгов и некачественную документацию к проектам.

 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter