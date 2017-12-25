Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов стал участником акции «Подари подписку»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в третий раз стал участником благотворительной акции «Подари подписку».

Политик оформил подписку на 10 экземпляров журнала «Сююмбикэ» и 10 экземпляров газеты «Шахри Казан» для казанского хосписа, многодетных семей и ветеранов.

«Какой красивый журнал! Вот люди растут!» — отметил Айрат Фаррахов, когда взял в руки экземпляр «Сююмбикэ».

Благотворительная акция «Подари подписку» проходит в преддверии Нового года. Любой может оформить и подарить подписку на издания Татарстана для общественной или благотворительной организации, а также отдельно взятому пенсионеру или нуждающейся семье.

Так, среди ветеранов, для которых оформил подписку Фаррахов, есть пожилая женщина, которая в одиночку воспитывает внука.