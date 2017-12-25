Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов стал участником акции «Подари подписку»

25 декабря 2017, 13:06 , Фото: Султан Исхаков

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов стал участником акции «Подари подписку» Политик оформил подписку на журнал «Сююмбикэ» и газету «Шахри Казан» для казанского хосписа, многодетных семей и ветеранов.
В Казани проходит Республиканская конференция судебно-медицинских экспертов и криминалистов
В Казани открылась 14-я Международная выставка медицинской литературы
Министр здравоохранения призвал медслужбы республики быть готовыми к новому учебному году
А.Фаррахов: «На симуляторах можно смоделировать любую внештатную ситуацию»
А.Фаррахов: «В республике формируется достаточно эффективная модель здравоохранения»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в третий раз стал участником благотворительной акции «Подари подписку». 

Политик оформил подписку на 10 экземпляров журнала «Сююмбикэ» и 10 экземпляров газеты «Шахри Казан» для казанского хосписа, многодетных семей и ветеранов. 

«Какой красивый журнал! Вот люди растут!» — отметил Айрат Фаррахов, когда взял в руки экземпляр «Сююмбикэ».

Благотворительная акция «Подари подписку» проходит в преддверии Нового года. Любой может оформить и подарить подписку на издания Татарстана для общественной или благотворительной организации, а также отдельно взятому пенсионеру или нуждающейся семье. 

Так, среди ветеранов, для которых оформил подписку Фаррахов, есть пожилая женщина, которая в одиночку воспитывает внука.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter