Микроблог Джулиана Ассанжа в Twitter’е удален

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Микроблог основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа удален из Twitter’а. На месте, где ранее был доступен его аккаунт, теперь видно сообщение об отсутствии соответствующей страницы.

Неизвестно, стал ли причиной удаления технический сбой или же аккаунт был взломан. Сама организация WikiLeaks пока никак не прокомментировала случившееся, отмечает РБК.

Микроблог был удален с сайта соцсети между 00.00 и 1.00 по времени Лондона (между 3.00 и 4.00 по Москве, замечает International Business Times.

Последний твит, опубликованный в аккаунте, был написан Ассанжем 22 декабря. Микроблог велся с февраля этого года.