УФАС по РТ возбудило антимонопольное дело в отношении исполкома Набережных Челнов

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). УФАС по РТ возбудило дело в отношении исполкома Набережных Челнов, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство посчитало, что исполнительный комитет Набережных Челнов необоснованно возложил дополнительные финансовые расходы на индивидуальных предпринимателей. Исполком установил стоимость затрат на обслуживание и содержание 1 кв. м подземных пешеходных переходов МУП «ПАД» на 2017 год.

Кроме того, городские власти установили условие об обязанности заключить договор на возмещение коммунальных и общеэксплуатационных услуг, связанных с содержанием муниципального имущества, с МУП «Предприятие автомобильных дорог». Данные действия привели или могли привести к недопущению или ограничению конкуренции, считает ведомство.