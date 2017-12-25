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Культура

В Казани назовут победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа»

25 декабря 2017, 22:36

Конкурс проводится с 2014 года по трем номинациям: «Портрет», «Традиции и обряды» и «Народно-прикладное искусство».
В Татарстане объявлен фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа»
В Казани подвели итоги фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа»
Продолжается прием работ на участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»
Стали известны имена победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 26 декабря, в театре Камала состоится открытие фотовыставки и награждение победителей фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа». Об этом сообщает Минкультуры РТ.

Конкурс проводится с 2014 года по трем номинациям: «Портрет», «Традиции и обряды» и «Народно-прикладное искусство».

В уходящем году в конкурсе приняли участие 64 фотографа из 15 регионов России. Всего на конкурс было прислано 405 работ.

Фотоконкурс проходит в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2019 годы)».

 


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