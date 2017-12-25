Казань попала в число самых «умных» городов России

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в список самых «умных» городов России. При составлении рейтинга учитывались такие составляющие, как количество банкоматов, точек Wi-Fi и автомобилей каршеринга. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Национальный исследовательский институт технологий и связи (НИИТС) оценил 15 городов-миллионников, а также город-курорт Сочи. Лидерами по уровню развития в сфере «умного города» стали Москва и Санкт-Петербург. Казань и Екатеринбург признаны эффективно развивающимися городами.

Среди городов-миллионников в Уфе оказалось самое большое количество ИТ-компаний. По количеству точек Wi-Fi лидирует Красноярск, по числу банкоматов – Екатеринбург, а по количеству автомобилей каршеринга – Москва.

Хуже всех дела обстоят в Самаре и Волгограде. Исследователи сочли эти города начинающими – применительно к данной области.