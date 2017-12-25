Более 430 компаний разных стран примут участие в аграрной выставке в Москве

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Москве с 30 января по 1 февраля пройдет XXIII международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018». В мероприятии примут участие более 430 компаний из 25 стран и более 40 регионов России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На выставке будут представлены технологии и оборудование для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и переработки зерна, а также сельхозтехника, комбикорма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы, рыб, ветеринарное оборудование, препараты, инструменты и многое другое.

В деловую часть программы вошло 15 мероприятий, которые объединят специалистов из разных стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли. Ожидается, что только деловые мероприятия посетят около 2 тыс. человек. Для гостей выступят более 80 докладчиков из Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, США, Франции и России.

Выставка проводится ежегодно с 1994 года и считается одним из наиболее масштабных мероприятий в аграрном секторе.

Традиционно в выставке принимают участие руководители агрохолдингов, сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и других организаций АПК, представители органов государственной власти и ученого сообщества.