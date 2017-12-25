Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Hyundai Motor может освоить производство коробок передач и узлов двигателей на мощностях «КАМАЗа»

25 декабря 2017, 20:24

Продукция предназначается для автомобилей, которые производятся на заводе холдинга в Санкт-Петербурге.
На "КАМАЗ" прибыла делегация ОАО «АК «Транснефть»
КАМАЗ стал «Экспортером года»
На «КАМАЗе» стартовали съемки документального фильма для немецкого телеканала
Партия из десяти автобусов НЕФАЗ передана администрации Челябинска
ПАО «КАМАЗ» изготовит 1214 скамеек и 50 урн для Набережных Челнов

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Делегация Hyundai Motor Manufacturing Rus во главе с гендиректором Ентэком Ли посетила предприятия «КАМАЗа» и встретилась с руководством компании, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

В ходе визита гости посетили предприятие «КАММИНЗ КАМА», где увидели работу линии обработки блока цилиндров и сборки двигателей. Кроме того, делегация посетила кузнечный завод «КАМАЗа» и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов. Потенциальные заказчики рассмотрели возможность освоения производства узлов двигателей и коробок передач на мощностях «КАМАЗа», следует из сообщения пресс-службы.  

Hyundai Motor Manufacturing Rus – российский завод компании Hyundai Motor.  Его специалисты занимаются вопросом локализации на территории России производства автокомпонентов для автомобилей Hyundai, которые выпускаются на заводе  в Санкт-Петербурге.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter