Hyundai Motor может освоить производство коробок передач и узлов двигателей на мощностях «КАМАЗа»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Делегация Hyundai Motor Manufacturing Rus во главе с гендиректором Ентэком Ли посетила предприятия «КАМАЗа» и встретилась с руководством компании, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

В ходе визита гости посетили предприятие «КАММИНЗ КАМА», где увидели работу линии обработки блока цилиндров и сборки двигателей. Кроме того, делегация посетила кузнечный завод «КАМАЗа» и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов. Потенциальные заказчики рассмотрели возможность освоения производства узлов двигателей и коробок передач на мощностях «КАМАЗа», следует из сообщения пресс-службы.

Hyundai Motor Manufacturing Rus – российский завод компании Hyundai Motor. Его специалисты занимаются вопросом локализации на территории России производства автокомпонентов для автомобилей Hyundai, которые выпускаются на заводе в Санкт-Петербурге.