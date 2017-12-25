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Степан Захарчук покинул казанский «Ак Барс»

25 декабря 2017, 12:13

Контракт хоккеиста с клубом расторгнут по соглашению сторон.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Хоккеист Степан Захарчук покинул казанский «Ак Барс», контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на агента игрока Сергея Паремузова.

Агент также заявил, что Захарчук продолжит выступать в КХЛ. «Сейчас мы ведем переговоры с несколькими командами», – подчеркнул Паремузов.

Степан Захарчук выступал за «Ак Барс» на протяжении девяти сезонов – на счету защитника 381 матч (16 шайб + 58 передач). Вместе с «барсами» хоккеист становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.


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