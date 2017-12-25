Подсудимым подросткам в СИЗО Татарстана вручили новогодние подарки

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В следственных изоляторах РТ вручили новогодние подарки подросткам. Несовершеннолетних подсудимых поздравили с наступающим Новым годом уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Лариса Расческова и ее заместитель Азат Гайнутдинов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Набор сладостей получили 17 подростков, которые сегодня содержатся в трех следственных изоляторах – № 1, 3 и 4.

Правозащитники лично навестили 10 подследственных, которые содержатся в казанском СИЗО № 1. Они побеседовали с подростками и проверили условия их содержания.

