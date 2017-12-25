Татарстанцы стали на 24 процента реже страховаться от несчастных случаев

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). За 9 месяцев 2017 года в Татарстане снизился сегмент страхования от несчастных случаев. Объем премий в этом сегменте составил 1,4 млрд рублей. Показатель оказался 24,3 процента ниже, чем за такой же период прошлого года, сообщает РБК.

При этом лидером снижения в республике оказалось страхование воздушного транспорта. Здесь падение составило более 70 процентов, отмечают эксперты отрасли.

«Объем премий в сегменте страхования гражданской ответственности снизился по сравнению с 9 месяцами 2016 года на 34,04 процента и составил 334,6 млн рублей», — добавила глава управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина.

Он отметила, что главным локомотивом рынка сейчас является страхование жизни. За прошедшие 9 месяцев премии татарстанских страховщиков в этом сегменте выросли более чем на 40 процентов, подчеркнула эксперт. По итогам года в этом сегменте Никитина ожидает объем премий на уровне 5 млрд рублей в целом по республике.