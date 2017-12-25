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УВД Казани: Елочные городки обезопасят ограждениями-антитаранами

25 декабря 2017, 12:14

С 1 по 14 января на центральные елки дополнительно будут выставляться парные пешие посты из числа сотрудников УВД и муниципальных служащих.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Елочные городки Казани обезопасят ограждениями-антитаранами. Об этом сообщил начальник УВД Казани Алексей Соколов на деловом понедельнике в исполкоме города. 

«На подъездных путях к елочным городкам должны быть выставлены специальные инженерные сооружения, строительные блоки или крупногабаритная техника с целью воспрепятствования несанкционированному доступу транспорта в места массового скопления людей», — рассказал Соколов. 

В целях обеспечения порядка городские елки с момента открытия по 14 января включительно будут приняты под круглосуточную охрану. С 1 по 14 января на центральные елки дополнительно будут выставляться парные пешие посты из числа сотрудников УВД и муниципальных служащих, добавил начальник управления.


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