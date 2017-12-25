Задержаны фальшивомонетчики из Оренбурга, сбывавшие купюры на территории РТ

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники полиции задержали семерых фальшивомонетчиков, двое из которых сбывали поддельные купюры на территории Татарстана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мероприятия по их задержанию проводились совместными силами МВД России, Татарстана, Заинского, Альметьевского, Нижнекамского районов, а также УМВД РФ по Оренбургской области.

В процессе удалось установить, что семь фальшивых пятитысячных купюр злоумышленники сбыли на территории Татарстана. Аналогичные случаи были отмечены в Оренбургской области.

Чтобы извлечь максимальную выгоду, фальшивомонетчики совершали мелкие покупки в магазинах.

Все семеро задержаны в своих домах в Оренбурге. Полицейские изъяли у них еще пять купюр достоинством пять тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.