На окружающую среду негативно воздействуют около тысячи предприятий РТ

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане около тысячи предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный госинспектор РТ Фаяз Шакиров.

В 2017 году Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана разработало реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Каждому объекту была присвоена одна из четырех категорий. К первой категории относятся объекты, которые наносят значительный урон окружающей среде, к четвертой — объекты с низким негативным воздействием, рассказал главный госинспектор РТ.

​К объектам первой категории относятся крупные промышленные предприятия РТ, имеющие лицензию на перевозку отходов. Например, «Татнефть» и «Казаньоргсинтез». Таких объектов в республике порядка тысячи, отметил Фаяз Шакиров.

Кроме того, объекты первой категории подлежат исключительно федеральному надзору, подчеркнул главный госинспектор.

«К объектам с низким негативным воздействием на окружающую среду в Татарстане относятся 62 процента всех предприятий, поставленных на учет», — сообщил Фаяз Шакиров.