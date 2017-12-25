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Экономика и финансы

На окружающую среду негативно воздействуют около тысячи предприятий РТ

25 декабря 2017, 12:10 , Фото: Султан Исхаков

На окружающую среду негативно воздействуют около тысячи предприятий РТ Значительный урон окружающей среде наносят крупные промышленные предприятия, такие как «Татнефть» и «Казаньоргсинтез».
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане около тысячи предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный госинспектор РТ Фаяз Шакиров. 

В 2017 году Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана разработало реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Каждому объекту была присвоена одна из четырех категорий. К первой категории относятся объекты, которые наносят значительный урон окружающей среде, к четвертой — объекты с низким негативным воздействием, рассказал главный госинспектор РТ. 

​К объектам первой категории относятся крупные промышленные предприятия РТ, имеющие лицензию на перевозку отходов. Например, «Татнефть» и «Казаньоргсинтез». Таких объектов в республике порядка тысячи, отметил Фаяз Шакиров. 

Кроме того, объекты первой категории подлежат исключительно федеральному надзору, подчеркнул главный госинспектор.

«К объектам с низким негативным воздействием на окружающую среду в Татарстане относятся 62 процента всех предприятий, поставленных на учет», — сообщил Фаяз Шакиров.


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