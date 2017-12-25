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Экономика и финансы

Строительство инфраструктуры промпарка «Нижнекамск» оценили почти в 378 млн рублей

25 декабря 2017, 12:22

Исполнитель заказа должен до конца 2018 года создать инженерные сети и дорожную инфраструктуру промпарка.
В 2018 году Татарстан получит 144 млн рублей на развитие промпарков
Фонд развития моногородов профинансирует инфраструктуру промпарка «Нижнекамск»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). На строительство инженерных сетей промышленного парка «Нижнекамск» планируется потратить 377,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.   

Объектом закупки выступает строительство инженерных сетей и дорожной инфраструктуры, кроме участка подъездной дороги от территории промпарка до примыкания к местному проезду ул. Индустриальная.

Исполнитель заказа должен до конца 2018 года построить объекты энергетического хозяйства, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, временные здания и сооружения, а также благоустроить и озеленить территории. Закупка финансируется из федерального и республиканского бюджетов.

Ранее сообщалось, что Фонд развития моногородов профинансирует инженерную инфраструктуру — часть дорожно-транспортной сети промышленного парка «Нижнекамск». Финансирование со стороны Фонда составит 335 млн рублей, со стороны Республики Татарстан — 17 млн рублей.  Благодаря реализации инвестиционного проекта к 2020 году будет создано 262 рабочих места. Объем привлеченных инвестиций в проект составит более 1 млрд  рублей. 


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