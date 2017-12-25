АФК «Система» назвала подробности мирового соглашения с «Роснефтью»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В рамках мирового соглашения с «Роснефтью», по которому АФК «Система» выплатит «Башнефти» 100 миллиардов рублей, будут также прекращены все исполнительные производства и снят арест с активов корпорации, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение инвестиционной компании.

«Мировое соглашение предусматривает выплату 100 миллиардов рублей от АФК „Система“ и „Система-Инвест“ в пользу „Башнефти“; прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных мер по искам в связи со спором, а также иными судебными спорами, связанными с нахождением „Башнефти“ и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением АФК „Система“ и „Система-Инвест“ и о снятии арестов и ограничений, наложенных на имущество АФК „Система“ и „Система-Инвест“ в связи со спорами», — говорится в сообщении.