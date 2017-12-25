Взрыв на руднике в Камском Устье произошел из-за того, что в ящиках осталась взрывчатка

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). По предварительной версии следствия взрыв на участке ООО «Фоника-Гипс» произошел из-за того, что рабочие не убедились в отсутствии взрывчатки в ящиках от аммонала, которые они погрузили в машину. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Погибшие: 54-летний и 27-летний мужчины. Они скончались на месте, прямо в автомобиле. Сейчас следователи осматривают место трагедии, с предприятия изымается необходимая документация. В процессе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на производстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в 3.45 рабочие ООО «Фоника-Гипс» закладывали на руднике взрывчатку. Около 5.05 их автомобиль типа «Крот» выехала на поверхность и буквально в пяти метрах от входа в шахту произошел взрыв.

На место, помимо сотрудников МЧС, также прибыл прокурор района. По поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова после взрыва организована проверка на предприятии.